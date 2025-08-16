Un hecho de inseguridad se registró este viernes en pleno microcentro de San Juan, cuando efectivos de la División Policía Ciclística aprehendieron a un hombre dentro del local comercial “Casa Avellaneda”, ubicado en la intersección de calle Mitre y avenida Rawson, en Capital.

(Foto gentileza Policía de San Juan)

Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Juan Eduardo Manrique, quien intentó sustraer un buzo celeste marca Adidas. El sujeto tomó la prenda de un estante, la ocultó entre sus ropas y trató de salir sin pagarla.

Publicidad

La encargada del local advirtió la maniobra y de inmediato dio aviso al 911. Minutos después, los uniformados llegaron al lugar y sorprendieron al sospechoso, logrando su aprehensión.

Tras la intervención, el ayudante fiscal dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia bajo la carátula de hurto simple en grado de tentativa.