Eva Bargiela con 39 semanas de embarazo y el contundente pedido a Faustino

La modelo, que espera a Faustino junto a Gianluca Simeone, lució su embarazo en un divertido clip de TikTok, donde utilizó un popular audio colombiano para enviarle un "ultimátum" a su primer hijo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La modelo espera con ansias a su primer hijo.

Eva Bargiela se encuentra transitando la recta final de su embarazo. La modelo espera a Faustino, su primer hijo junto a Gianluca Simeone, y la ansiedad por su llegada es palpable.

Para hacer más llevadera la espera, Bargiela decidió ponerle humor a la situación y compartió un divertido video en TikTok.

En el clip, la modelo exhibió su panza de 39 semanas. Escribió junto a las imágenes: “Mood 39 semanas”.

Además de mostrar su avanzado estado de gestación, Bargiela le hizo un contundente y gracioso pedido a su bebé, jugando con un popular audio de origen colombiano.

Eva interpretó el mensaje con claridad, enviándole un ultimátum a Faustino para que nazca pronto: “Si de aquí a ocho días usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema bien berraco va a ser usted”.

