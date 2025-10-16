Eva Bargiela se encuentra transitando la recta final de su embarazo. La modelo espera a Faustino, su primer hijo junto a Gianluca Simeone, y la ansiedad por su llegada es palpable.

Para hacer más llevadera la espera, Bargiela decidió ponerle humor a la situación y compartió un divertido video en TikTok.

En el clip, la modelo exhibió su panza de 39 semanas. Escribió junto a las imágenes: “Mood 39 semanas”.

Además de mostrar su avanzado estado de gestación, Bargiela le hizo un contundente y gracioso pedido a su bebé, jugando con un popular audio de origen colombiano.

Eva interpretó el mensaje con claridad, enviándole un ultimátum a Faustino para que nazca pronto: “Si de aquí a ocho días usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema bien berraco va a ser usted”.