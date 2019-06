Eva de Dominici: lencería sexy y… ¿confirmación de embarazo?

Una de las fotos que publicó la actriz en Instagram y que instaló rumores de embarazo. Una de las fotos que publicó la actriz en Instagram y que instaló rumores de embarazo.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz -hermano de la actriz española Penélope Cruz– están de novios hace solo seis meses, pero el amor entre ellos fue tan fulminante que la actriz estaría esperando su primer hijo.

Los rumores de la posible “dulce espera” de Eva surgieron después de unos posteos de ella en Instagram donde se puede ver como asoma su incipiente pancita.

Y si bien ninguno de los involucrados confirmó o desmintió los rumores, todos los ojos se posaron en la actriz, que a pesar de hacer silencio, con cada foto que sube a las redes no hace más que alimentar esas versiones de embarazo.

Ahora, la morocha sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con una foto muy sensual de ella con una lencería hot: un body negro de encaje que deja lugar a las transparencias a la altura de su pancita y que confirmaría la esperada noticia.

El pasado 21 de abril, Eva cumplió 24 años y aprovechó para compartir una foto a su cuenta de Instagram besándose con su novio, diez años mayor que ella.

“Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma… Una obra de teatro que no permite ensayos… A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente, a escribir la historia, siempre para adelante. Gracias”, escribió junto a la publicación.

Por redacción Gente.

