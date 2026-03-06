Eva Mendes y Ryan Gosling rompieron su regla de oro tras 10 años: ¿se separan?

Ryan Gosling y Eva Mendes decidieron dejar atrás su habitual hermetismo. Tras diez años sin mostrarse juntos en público, la pareja asistió a The Tonight Show con Jimmy Fallon. La ocasión fue el estreno de Project Hail Mary, el nuevo filme del actor de 45 años. Aprovechando la fecha, Gosling preparó una sorpresa para Mendes, quien cumplía 52 años.

El protagonista de La La Land anunció: "Hoy es el cumpleaños de Eva. Y ella está aquí". Mendes, tras aparecer en escena de la mano de su marido, bromeó: "La cosa es que mañana podrían encontrarme en el río Hudson". La actriz lucía radiante con una chaqueta de rayas Louis Vuitton que su esposo ya había usado, combinada con vaqueros anchos retro y una camiseta de John Lennon y Yoko Ono. Ante la ovación, le preguntó al conductor: "¿Vas a cortar todo esto, verdad?", a lo que él replicó: "¡No!".

Fallon exclamó: "¡Hoy es tu cumpleaños!". Acto seguido, la banda de la escuela secundaria North Bergen interpretó el "cumpleaños feliz" con una bandera conmemorativa. Entre confeti, Gosling cantó y recibió un tierno beso de Mendes.

Su última gala juntos fue en 2013 por The Place Beyond the Pines, filme donde se conocieron en 2011. Desde entonces, priorizaron su privacidad; incluso el primer embarazo se supo al séptimo mes. Tienen dos hijas, Esmeralda (2014) y Amada (2016), y el actor confiesa que se derrite cuando lo llaman en español.

Aunque en 2022 ella sugirió el matrimonio al llamarlo "marido" y mostrar un tatuaje que dice "de Gosling", han evitado alfombras rojas como la de los Oscar, donde él triunfó como Ken en Barbie. En esa ocasión, ella publicó: "Siempre al lado de mi hombre. Has conseguido llevar a Ken hasta los Oscar. Ahora, vamos a casa, tenemos que acostar a las niñas". Finalmente, rompieron su regla de oro por no sentirse cómodos con la exposición de su vida privada.