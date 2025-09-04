Una tarde de tensión se vivió este jueves en San Juan, luego de que dos amenazas de bomba obligaran a activar operativos de emergencia en distintos puntos de la provincia. El primer episodio ocurrió alrededor de las 14.50 en el Centro Cívico, donde un llamado telefónico advirtió que se haría explotar un supuesto artefacto en el edificio gubernamental.

La fiscal Daniela Pringles explicó a DIARIO HUARPE que “otra vez, lamentablemente, 14:50 y pico entró un llamado diciendo que son terroristas, que han puesto un explosivo, que van a hacer explotar el Centro Cívico. El operador intentó obtener más información, pero el interlocutor repetía: ‘Lo vamos a hacer explotar, lo vamos a hacer explotar’” declaró la fiscal.

Frente a la alerta, se dispuso la evacuación inmediata del personal. Según detalló Pringles, “había menos gente esta vez, un ministerio completo y algunas personas más fueron evacuadas. Bomberos trabajan en el interior”. La funcionaria indicó que se trató de una voz masculina, aparentemente infantil, aunque aclaró que “hoy con toda la tecnología no podemos afirmarlo de entrada".

Mientras las autoridades aún evaluaban la situación en el Centro Cívico, llegó un segundo aviso: otra amenaza de bomba en la Escuela Dr. Pablo A. Ramella, en el barrio 12 de Diciembre, en Villa Krause.

La fiscal advirtió que estas situaciones parecen tratarse de imitaciones y no de hechos aislados. “Me parece que hay gente que no va a aprender de esto, no están transmitiendo el mensaje que hace falta en las casas. Evidentemente se está replicando y haciéndose contagioso”, señaló.

De acuerdo a los primeros datos, las dos amenazas habrían sido realizadas por personas menores de edad. La investigación continúa bajo análisis del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad provinciales.