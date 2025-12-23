Los mercados financieros mostraron un desempeño mixto en la última rueda bursátil: los bonos soberanos argentinos y los ADRs (acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street) operaron con subas, aunque con variaciones puntuales según el tipo de activo, mientras que el índice de riesgo país se mantuvo en niveles altos, sin perforar los 570 puntos básicos durante gran parte de la jornada.

La deuda soberana en dólares transada en Nueva York operó mixta, con algunos bonos como el Bonar 2041 logrando avances, mientras que otros segmentos reflejaron comportamientos más moderados. Esta dinámica indica que, aunque hay apetito por ciertos títulos, persisten las preocupaciones del mercado sobre la situación de deuda argentina.

En el segmento accionario, los papeles argentinos cotizados como ADRs también reportaron subas en su mayoría, impulsados por empresas con mayor liquidez y presencia en el exterior. Estas variaciones positivas reflejan cierto optimismo de los inversores ante las perspectivas de negocios específicos, aunque condicionadas por la incertidumbre general del contexto económico.

El riesgo país, un indicador que mide la percepción de riesgo de invertir en deuda soberana argentina calculado por JP Morgan, quedó por encima de los 570 puntos básicos, incluso subiendo hacia el final de la jornada, lo que refleja que los mercados aún no perciben un alivio claro en las condiciones financieras del país.

Este escenario llega en un momento en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca definir mecanismos para afrontar los vencimientos de deuda de enero, que representan una cifra significativa para las cuentas públicas argentinas y obligan al Gobierno a evaluar alternativas de financiamiento internas y externas.