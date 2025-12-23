El general Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Libia, murió este martes en un accidente de avión en Turquía, junto a otros cuatro altos mandos y la tripulación, mientras regresaba de un viaje oficial a Ankara, informaron fuentes gubernamentales libias y turcas.

La aeronave, un jet privado tipo Falcon 50 que había despegado del aeropuerto de Ankara Esenboğa con destino a Trípoli, perdió contacto con los controladores aéreos menos de una hora después del despegue y se estrelló en la región de Haymana, al suroeste de la capital turca, tras haber solicitado un aterrizaje de emergencia.

Además del jefe militar, entre las víctimas fatales se encontraban el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres libias, Al Fituri Ghraibil; el director de la autoridad de fabricación militar, Mahmud al Qatawi; un asesor militar y un fotógrafo oficial, según comunicó el primer ministro de la Gobierno de Unidad Nacional de Libia.

Las autoridades turcas denunciaron la pérdida de contacto con el aparato tras un reporte de posible falla técnica y emitieron una respuesta de emergencia antes de que se confirmara el hallazgo de los restos del avión. Equipos de búsqueda y rescate trabajaron en el lugar para recuperar evidencias y esclarecer las circunstancias del accidente.

El premier libio, Abdulhamid Dbeibah, manifestó profunda tristeza por la “pérdida inmensa” para la nación y las Fuerzas Armadas, mientras declaró duelo nacional y se prevé que enviados libios e internacionales continúen las investigaciones conjuntas con expertos turcos.

Este trágico accidente se produce en un contexto de cooperación militar y diplomática entre Libia y Turquía, y llega en un momento en que ambos países mantienen diálogos sobre seguridad y apoyo estratégico, lo que subraya el impacto político y regional del suceso.