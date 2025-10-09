El certamen de Los 8 Escalones (El Trece) siempre sorprende, pero esta semana la competencia cedió lugar a las anécdotas, risas y complicidad. El programa tuvo un instante que desvió la atención de los participantes para instalar una inesperada charla de "botineras", amistades y viejos recuerdos, en la voz de Evangelina Anderson.

Todo comenzó cuando Pampita, en su rol de conductora, le preguntó a una participante si la cantante Karina La Princesita había tenido un romance con Cristian Cuti Romero o con Sergio Kun Agüero. La concursante respondió correctamente, confirmando que la cantante fue pareja del Kun, un dato que desató la secuencia más divertida de la noche.

A partir de este disparador, Evangelina tomó la palabra y reveló un dato inédito: "Yo compartí con ella en Manchester porque él estaba en Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas". Su entonces marido, Martín Demichelis, jugaba en el equipo ciudadano, y ese ambiente propició la amistad con otras argentinas que vivían lejos de casa.

Pampita, curiosa sobre la vida cotidiana de las llamadas "botineras" durante el exilio europeo, indagó: “ ¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito, se juntan, van al súper juntas? ”. Anderson respondió sin vueltas, alejando la imagen del glamour de las revistas: "Tomamos mate, hemos jugado a las cartas con nuestros hijos".

La presentadora quiso saber si los fines de semana había asados, y Evangelina detalló el cuadro doméstico y amistoso: “Sí, hicieron pizza una vez, hicimos karaoke”. La anécdota más destacada fue precisamente el karaoke compartido con La Princesita: "Canté la canción de los Pimpinela con Karina, las dos juntas". Anderson recordó que formaban "un grupo grande de argentinas" que incluía a Celeste (la mujer de Nicolás Otamendi) y Eugenia (la mujer de Marcos Rojo).

La charla se transformó en un homenaje al trabajo de las esposas y parejas de futbolistas. Pampita reconoció con soltura: “Qué buena onda, y a mucha honra, con el laburo que es botinear. Cambian los chicos de cole, se ocupan de todo, el glamour es para la foto nomás”. Anderson no dudó en asentir, confirmando la existencia de una vida doméstica con desafíos detrás de las instantáneas.

Este momento de camaradería se suma a otros que demuestran la buena relación entre las conductoras y jurados. Semanas atrás, Pampita ya había llenado de elogios a Evangelina Anderson, calificándola de "una bomba atómica" y "la más linda de nuestro programa". Anderson, siempre con humor, había devuelto el guiño: “Hay que levantar la autoestima”.