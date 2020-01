Evo Morales proclamó a Arce-Choquehuanca como la fórmula del MAS para las elecciones de mayo

El ex mandatario de Bolivia Evo Morales proclamó hoy a sus antiguos ministros Luis Arce y David Choquehuanca como los candidatos a presidente y vice del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones del 3 de mayo próximo.



Lo anunció esta tarde en conferencia de prensa en el hotel Bauen, en el centro de Buenos Aires, después de debatir desde ayer, allí mismo, con decenas de dirigentes partidarios.



La fórmula expresa un consenso entre el sector que sigue a Morales y la disidencia concentrada en el parlamento y en varias organizaciones sociales.



Arce, un economista de 56 años que fue ministro de Economía durante prácticamente todo el gobierno de Morales (2006-17 y 2019), era uno de los candidatos preferidos por el ex presidente para integrar la fórmula, junto al ex canciller Diego Pary.



En cambio, el también ex canciller Choquehuanca, junto al joven dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, expresaban la preferencia de los sectores reacios a seguir el liderazgo de Morales.



Al anunciarlo como el primer término de la fórmula, Morales aseguró que Arce "garantiza la economía nacional".



Arce, Choquehuanca y Pary firmaron el viernes pasado un "acuerdo por la unidad y el fortalecimiento" del MAS, con el objeto de evitar una ruptura.



Rodríguez no pudo viajar desde Bolivia a Buenos Aires pero envió a Morales una nota en la que explicó que su ausencia se debió a "situaciones ajenas" a su voluntad y sostuvo que "la unidad será el arma letal para lograr grandes victorias".



Mientras tanto, en Bolivia comenzó ayer el empadronamiento para las elecciones del 3 de mayo, que continuará hasta el domingo próximo, según determinó la justicia electoral.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que quienes figuraban en el padrón de las anuladas elecciones del 20 de octubre pasado están habilitados para votar en mayo y no necesitan registrarse nuevamente.