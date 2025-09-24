Publicidad
Judiciales > Fue adelanto de DIARIO HUARPE

Ex funcionario de Angaco acusado de peculado irá finalmente a juicio

El Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión efectiva para Facundo David Nievas, señalado por desviar recursos municipales para favorecer un loteo propio.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El loteo fue foco de polémica años atrás cuando el mismo Nievas vendió terrenos sin escrituras. Foto gentileza. 

El caso que involucra a Facundo David Nievas, ex funcionario del municipio de Angaco, avanzó este miércoles hacia la instancia de juicio, tal como había adelantado DIARIO HUARPE. En una audiencia realizada en horas de la mañana, el juez de garantías, Federico Rodríguez, dio por cerrada la etapa investigativa y resolvió la elevación a juicio de la causa, en la que se acusa al imputado de peculado.

Según la investigación, Nievas, quien se desempeñaba como capataz general entre 2019 y 2023, además de ser empleado de planta permanente, habría realizado una conexión paralela y clandestina desde la red de agua potable municipal hacia un loteo de su propiedad. Para concretar esta maniobra, habría utilizado maquinaria, materiales y personal perteneciente al municipio.

El Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, respaldando la acusación con abundante prueba documental y testimonial. Ahora, resta que la Justicia fije la fecha del debate oral.

ÚLTIMAS NOTICIAS