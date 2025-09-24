El caso que involucra a Facundo David Nievas, ex funcionario del municipio de Angaco, avanzó este miércoles hacia la instancia de juicio, tal como había adelantado DIARIO HUARPE. En una audiencia realizada en horas de la mañana, el juez de garantías, Federico Rodríguez, dio por cerrada la etapa investigativa y resolvió la elevación a juicio de la causa, en la que se acusa al imputado de peculado.

Según la investigación, Nievas, quien se desempeñaba como capataz general entre 2019 y 2023, además de ser empleado de planta permanente, habría realizado una conexión paralela y clandestina desde la red de agua potable municipal hacia un loteo de su propiedad. Para concretar esta maniobra, habría utilizado maquinaria, materiales y personal perteneciente al municipio.

El Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, respaldando la acusación con abundante prueba documental y testimonial. Ahora, resta que la Justicia fije la fecha del debate oral.