Exempleados de Iscot exigen pago de enero e indemnización

Un grupo de ex empleados de la empresa Iscot, que prestaba servicios en el Hospital Rawson, realizó este jueves una protesta en la Facultad de Ingeniería y en el Teatro del Bicentenario en reclamo del pago del sueldo de enero y de las indemnizaciones correspondientes. Según manifestaron, la firma no cumplió con los pagos.

Laura Herrera, ex operaria de la empresa, explicó a DIARIO HUARPE que el reclamo involucra a unas 95 familias. “Nosotros somos exempleados de Iscot, trabajamos hasta el 31 de enero, cumplimos todos los horarios, mañana, tarde y noche. Y la empresa dice que no tiene dinero para pagarnos ni la indemnización ni el sueldo de enero”, sostuvo.

Publicidad

La trabajadora señaló que la empresa ofreció abonar el 50% de la indemnización, en cuotas. “Tengo 16 años en la empresa y me ofrecen 8 millones en 8 cuotas de un millón. Es una miseria para nosotros”, afirmó.

Además, indicó que la firma, de origen cordobés, continúa operando en otros objetivos, incluso en San Juan. “Estamos manifestándonos en los lugares donde todavía tienen servicio, como la Facultad de Ingeniería y el Teatro del Bicentenario, para que alguien nos escuche y nos dé una respuesta”, expresó.

Publicidad

Los trabajadores también señalaron que, hasta el momento, no recibieron respaldo del sindicato de Empleados de Comercio, bajo cuyo convenio se encuentran. Según explicaron, desde el gremio les informaron que deben esperar instancias de conciliación antes de avanzar con medidas formales.

Mientras tanto, los manifestantes aseguran que la situación es crítica. “Todos tenemos deudas y obligaciones. Necesitamos que nos paguen lo que trabajamos”, concluyó Herrera.