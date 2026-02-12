La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir de manera cautelar la pensión de viudez que Cristina Fernández de Kirchner cobraba tras el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. El fallo deja en suspenso la decisión de ANSES que había dado de baja el beneficio mediante una resolución administrativa y establece que el pago debe restablecerse de forma provisoria.

La resolución fue firmada por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque, quienes consideraron que se cumplen los requisitos para otorgar la medida cautelar solicitada por la exmandataria. En su voto, el tribunal remarcó el carácter alimentario del ingreso y sostuvo que la suspensión del beneficio colocaba a la solicitante en una situación de desprotección económica.

Uno de los puntos centrales del fallo es que, en esta etapa inicial, no se advierte un nexo claro y suficiente entre los argumentos utilizados por ANSES y la baja del beneficio. Además, los camaristas señalaron que el organismo habría analizado de manera conjunta prestaciones de distinta naturaleza jurídica, lo que consideraron problemático al evaluar la decisión administrativa.

La Cámara también sostuvo que la quita de la pensión implica un perjuicio actual y de difícil reparación, al tratarse de un ingreso de carácter alimentario. En ese marco, se tuvo en cuenta el requisito del “peligro en la demora”, clave para conceder medidas cautelares en este tipo de procesos.

El fallo aclara, además, que la eventual aplicación de penas accesorias vinculadas a la condena por la causa Vialidad debe ser evaluada por el juez competente en materia de ejecución penal y no por el fuero de la seguridad social. Mientras se analiza el fondo de la cuestión, la Cámara dispuso que la baja del beneficio quede suspendida y que la pensión sea restituida de manera provisoria.