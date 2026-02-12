Karen Robledo es una agente policial que intervino a tiempo en el barrio Teresa de Calcuta y logró salvar la vida de una niña de 2 años que llegó sin respirar a la dependencia de Pocito. La menor sufrió una convulsión febril que derivó en un episodio de broncoaspiración, pero gracias a la rápida reacción del personal y la posterior atención médica, se encuentra en buen estado de salud.

"Es algo difícil porque bueno, como digo, salía muy bien o salía muy mal y todo está en tus manos. Es a vos en quien buscan esa ayuda y tenés que reaccionar", dijo la agente Robledo, quien se convirtió en la heroína.

Publicidad

La protagonista del hecho relató a DIARIO HUARPE cómo se desarrollaron los hechos. “La mamá llegó a las 18.05 con la bebé en brazos. Estaba en shock y no me podía explicar qué había pasado. Me la entregó y vi que no respiraba”, contó.

Karen Robledo actuó a tiempo y salvó a una menor de 2 años. Gentileza: Unidad Operativa Teresa de Calcuta.

Ante la emergencia, la uniformada revisó a la pequeña y comenzó maniobras de reanimación. “Intenté escuchar qué decía la madre y en un momento entendí que había convulsionado. La coloqué en mi brazo, revisé que no tuviera nada en la boca y empecé a darle palmaditas en la espalda”, explicó.

Publicidad

Tras aproximadamente un minuto, la niña vomitó y volvió a respirar. “Cuando vomita, vuelve a respirar. Ahí pude calmarme un poco y pedir ayuda”, señaló. Robledo intentó comunicarse con el 107, pero tuvo dificultades técnicas y debió recurrir a su equipo de comunicación policial para solicitar un móvil.

Minutos después llegó la asistencia y la menor fue trasladada al hospital, donde confirmaron que se trató de una convulsión febril. Según indicaron los médicos, la niña habría intentado vomitar producto del cuadro y, al no ser incorporada, broncoaspiró.

Publicidad

“Es un momento difícil porque estás sola y sabés que puede salir muy bien o muy mal. Tenés que reaccionar porque buscan en vos la ayuda”, expresó la agente, visiblemente movilizada por lo ocurrido.

Robledo lleva casi cuatro años en la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y está próxima a cumplir cinco años de servicio. Destacó que la capacitación constante es clave para afrontar este tipo de situaciones. “Sentí que hice lo mejor que pude y salió bien”, cerró.

Gracias a la rápida intervención policial y la atención médica oportuna, la niña evoluciona favorablemente y permanece en observación, fuera de peligro.