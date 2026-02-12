La Justicia federal ordenó este jueves 14 allanamientos simultáneos en la causa Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA, tras comprobar la existencia de un presunto plan interno para eliminar pruebas y obstaculizar la investigación por lavado de activos. Los procedimientos se realizaron en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. Hasta el momento hay cuatro detenidos y otras tres personas serán citadas a declaración indagatoria.

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto a la fiscal Cecilia Incardona. Los operativos apuntaron al secuestro de documentación contable, dispositivos electrónicos y material sensible para reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha. Entre las empresas alcanzadas figuran RDA y Sur Corralón, además de oficinas, galpones y domicilios particulares.

Según la investigación, la Justicia acreditó la existencia de una estructura interna organizada dentro de la financiera dedicada a borrar evidencia. Chats incorporados al expediente revelaron que en diciembre se habría activado un protocolo para eliminar registros de cámaras, retirar efectivo, formatear computadoras y desconectar sistemas informáticos con el objetivo de impedir el rastreo de operaciones.

La pesquisa pone el foco en el rol de Ariel Vallejo, empresario vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y en la participación de distintos sectores de la empresa. Los dispositivos electrónicos del empresario ya fueron desbloqueados y son analizados por la Policía Federal, en un trabajo conjunto con la PROCELAC, la DAJUDECO y otras áreas especializadas.

A partir de allanamientos previos en la AFA, clubes como Banfield y Argentinos Juniors y la propia financiera, los investigadores detectaron transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde 2020. La hipótesis judicial señala el uso de monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito.

La causa se inició en noviembre tras una denuncia de la DGI por maniobras que habrían permitido evadir más de $3.300 millones en impuestos. También se investiga el uso de billeteras virtuales y criptomonedas y la presunta entrega de préstamos inflados a clubes con problemas financieros como mecanismo para blanquear dinero. Con detenidos, indagatorias en puerta y abundante documentación secuestrada, el expediente avanza sobre un entramado que vincula finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias bajo investigación.