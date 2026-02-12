Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó cuáles son los tres pilares centrales del proyecto impulsado por el oficialismo. Lo hizo en declaraciones radiales, donde defendió la iniciativa y aseguró que apunta a reducir la litigiosidad y fomentar el empleo.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario enumeró los ejes principales. “Vamos a las tres líneas. Una línea es lo que yo hablaba ‘el carancheo’. El hecho de que mucha gente vive de la relación laboral, o sea, le saca recursos”, afirmó.

Como segundo punto, se refirió a la negociación colectiva. “El segundo punto que nosotros planteamos en el documento del Consejo de Mayo es cómo se hace la negociación laboral”, explicó. En ese sentido, cuestionó que exista un único esquema para todo el país. “Tenés muchas provincias con características distintas y se imponía una única negociación que todos tenían que cumplir. Eso generaba rigidez y un problema fuerte en la creación de empleo”, sostuvo.

En cuanto al tercer eje, apuntó contra lo que denominó la “industria del juicio”. “Es un peso terrible para las empresas, grandes y pequeñas, y teníamos que atenderlo”, remarcó.

Sturzenegger aclaró que la reforma no modifica el esquema de indemnización tradicional. “El monto es un mes por año trabajado y eso no se cambia en lo más mínimo. El problema eran los fallos judiciales que acrecentaban eso de manera muy significativa”, indicó.

Según explicó, la iniciativa busca reducir la incertidumbre en los litigios laborales. “Se establecen mecanismos claros de actualización de sentencias para que no haya sorpresas”, concluyó.

La reforma continuará su recorrido parlamentario mientras el debate político y sindical se mantiene en el centro de la escena nacional.