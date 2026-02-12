La paritaria docente en San Juan se reanudó este jueves 12 de febrero con la expectativa puesta en que el Gobierno provincial realice una oferta concreta de aumento salarial. El encuentro forma parte de la primera negociación del año y es clave para definir los ingresos del sector antes del comienzo de las clases.

La reunión se desarrolla entre funcionarios del Ejecutivo y representantes de los gremios UDAP, UDA y AMET. El objetivo central de la jornada es avanzar en una propuesta salarial que permita encaminar el acuerdo paritario 2026 y dar previsibilidad al calendario escolar.

El encuentro es encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También participan autoridades de ambas áreas y equipos técnicos que trabajan en la proyección de los incrementos y su impacto presupuestario.

Por el lado sindical, los gremios docentes asisten con sus secretarios generales y asesores, a la espera de conocer la propuesta oficial. La expectativa está centrada en que el Ejecutivo presente una oferta concreta que pueda ser analizada en asambleas y definir los próximos pasos de la negociación.

La paritaria se da en un contexto de discusión salarial en distintas provincias y con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cercano. De la oferta que presente el Gobierno y de la respuesta de los gremios dependerá el avance del acuerdo y la continuidad de las negociaciones en los próximos días.