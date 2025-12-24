Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras una fuerte explosión en el Bristol Health & Rehab Center, una residencia para adultos mayores ubicada en Bristol Township, cerca de Filadelfia, Pensilvania, informaron autoridades locales.

El siniestro ocurrió poco después de las 14:00 horas locales cuando, según los investigadores, una presunta fuga de gas desencadenó dos explosiones y un incendio, causando un colapso parcial del edificio y dificultando las tareas de rescate.

Equipos de bomberos y de emergencia acudieron al lugar para evacuar a residentes y trabajadores, y trasladar a los heridos a varios hospitales de la zona. Las labores de búsqueda continuaron mientras se retiraban escombros y se aseguraba la estructura afectada.

Testigos describieron una escena de caos con llamas, humo negro y personal de emergencia ingresando al edificio para ayudar a quienes estaban atrapados. Autoridades confirmaron que los equipos ya habían atendido a la mayoría de los heridos, muchos de ellos trasladados a centros de salud cercanos para evaluación y tratamiento.

El gobernador de Pensilvania y autoridades locales expresaron su pesar por las víctimas y su solidaridad con los afectados y sus familias en estas fechas festivas, mientras se espera un informe oficial sobre las causas precisas del accidente.