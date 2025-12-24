Publicidad
Explosión en residencia de ancianos en Pensilvania causa muertos y heridos

Una potente explosión, probablemente causada por una fuga de gas, sacudió una residencia de ancianos en Pensilvania, en la víspera de Navidad, provocando al menos dos muertos, más de 20 heridos y daños estructurales graves.

POR REDACCIÓN

Hace 20 horas
La explosión tuvo lugar en un asilo de ancianos en Bristol, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto de X: @newyorktaxcon)

Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras una fuerte explosión en el Bristol Health & Rehab Center, una residencia para adultos mayores ubicada en Bristol Township, cerca de Filadelfia, Pensilvania, informaron autoridades locales.

El siniestro ocurrió poco después de las 14:00 horas locales cuando, según los investigadores, una presunta fuga de gas desencadenó dos explosiones y un incendio, causando un colapso parcial del edificio y dificultando las tareas de rescate.

Equipos de bomberos y de emergencia acudieron al lugar para evacuar a residentes y trabajadores, y trasladar a los heridos a varios hospitales de la zona. Las labores de búsqueda continuaron mientras se retiraban escombros y se aseguraba la estructura afectada.

Testigos describieron una escena de caos con llamas, humo negro y personal de emergencia ingresando al edificio para ayudar a quienes estaban atrapados. Autoridades confirmaron que los equipos ya habían atendido a la mayoría de los heridos, muchos de ellos trasladados a centros de salud cercanos para evaluación y tratamiento.

El gobernador de Pensilvania y autoridades locales expresaron su pesar por las víctimas y su solidaridad con los afectados y sus familias en estas fechas festivas, mientras se espera un informe oficial sobre las causas precisas del accidente.

 

