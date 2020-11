Extreman las medidas preventivas por el dengue y buscan analizar las muestras en San Juan

El Programa Provincial de Controles de Vectores continúa trabajando para prevenir la enfermedad del dengue. En esta línea, la cartera sanitaria extrema las medidas de concientización y prevención, y además buscan analizar las muestras de PCR en San Juan y no en el Instituto Maiztegui, en Pergamino, Buenos Aires.

Para conocer cómo trabaja este programa, DIARIO HUARPE dialogó con Liliana Salvá, jefa de Programa Provincial de Control de Vectores, quien contó: “Estamos en una etapa preventiva. En San Juan tenemos el mosquito transmisor del virus dengue, pero no hay circulación viral. Ante esto nuestra mayor medida preventiva es bajar la población de mosquitos para que si llegara a entrar el virus, no se propague con facilidad”.

“En este contexto aumentamos las tareas de prevención en los criaderos de mosquitos para eliminarlos. Los criaderos están dentro de casa, por eso apuntamos a enseñarles a los vecinos que no deben dejar que se formen charcos después de regar, que tampoco dejen baldes ni envases con agua, entre otros consejos”, explicó Salvá.

Comenzando marzo la provincia registró 106 casos de dengue y “todos se recuperaron”, según Salvá. Y agregó que “ellos ya tiene el anticuerpos del DEN1, una cepa del virus. Pero en caso de que entre otra cepa, la persona que tenía el DEN1, si se contagia con DEN 2,3 y 4, la exacerbación de sus sistema inmune puede hacer que su cuadro se complejice”.

“A esas personas hay que cuidarlas que no tengan dengue otra vez ya que puede terminar en un dengue hemorrágico, una sintomatología interna donde hay un desorden metabólico y hemodinámico”, manifestó la jefa.

Sobre la posibilidad de que en San Juan se registren mosquitos Aedes egypty con cepas distintas a la DEN1, Salva dijo: “Quizá este año no tengamos circulación viral porque están muy limitados los viajes a otras zonas del país y hay menos posibilidad de que llegue ese virus. Pero eso no significa que en dos o tres años vamos a tener el inconveniente con esta enfermedad. El panorama en San Juan con el dengue no es tan complejo, pero no hay que relajarse”.

Sobre los análisis en San Juan

La posibilidad de obtener los resultados de los análisis de PCR de dengue en San Juan son muchos, pero aún no hay definiciones sobre cuándo podrán hacerse. Al respecto, Salvá explicó que “tenemos toda la predisposición para que acá hagamos la PCR en San Juan. Las gestiones con el Instituto Maiztegui ya se iniciaron”.

“Sí vamos a poder hacer la IGM y el test de antígenos, pero la PCR viene demorada por el tema de coronavirus. Vamos a implementarlas prontamente”, comentó.

Al igual que con Covid-19, con la PCR se detecta el material genético del virus, es decir que el virus está en ese momento en el paciente. En cambio la IGM o antígeno se miden los anticuerpos de un virus. “Es fundamental hacer la PCR, que en este caso se toma con una muestra sanguínea. Este testeo es muy sensible y detecta la cepa viral en dengue, algo que es fundamental para saber qué tipo de virus tiene el paciente, si es DEN1, 2,3 o 4”, añadió la funcionaria.