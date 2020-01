Ezeiza y Aeroparque retoman su operación normal luego de las demoras por la tormenta eléctrica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los vuelos que operan en el Aeroparque Jorge Newbery y en el aeropuerto internacional de Ezeiza registraron hoy demoras, en algunos casos de hasta dos horas, y algunas cancelaciones, como consecuencia de la tormenta con actividad eléctrica que afectó a Buenos Aires, pero en ambas estaciones aéreas la actividad retoma su ritmo normal.



Según informaron a Télam fuentes aeroportuarias, a media mañana aún quedaban 17 vuelos demorados en Aeroparque y siete en Ezeiza, pero en todos los casos ya con hora confirmada de partida, algunas previstas para el mediodía y otras para la tarde.



En Aeroparque fueron reprogramados dos vuelos, uno que debió partir temprano a Comodoro Rivadavia y otro a Iguazú, en tanto que en Ezeiza se cancelaron un vuelo a Rosario y otro a Comodoro Rivadavia.



En total, los vuelos que sufrieron algún tipo de afectación por la tormenta fueron 38 en Ezeiza y más de 40 en Aeroparque, mientras que en El Palomar la actividad no sufrió mayores alteraciones a los horarios previstos.



Las demoras obedecieron a la activación del protocolo de seguridad cuando hay tormentas eléctricas, que se comenzó a implementar en la mayoría de los aeropuertos del país a mediados del año pasado, y que consiste en una alarma automática que advierte cuando hay actividad eléctrica en un radio de 5 kilómetros del aeropuerto.



El sistema se conoce como "Servicio de Detección de Actividad Eléctrica" y emite alertas amarillas y rojas, según la distancia a la cual detecta actividad eléctrica, con una precisión de 175 metros, enviando mensajes a correos electrónicos y SMS a celulares del personal operativo del aeropuerto.



A partir de ese momento se activan luces y sirenas de alerta en las áreas operativas abiertas y se suspenden todas las actividades de rampa y por lo tanto no se carga combustible en las aeronaves, ni se descargan ni cargan equipajes, lo que incide en la partida de los servicios.



En Aeroparque la alarma roja por actividad eléctrica se disparó cerca de las 5 y se mantuvo hasta después de las 7.30, mientras que en Ezeiza tuvo vigencia entre las 6 y poco antes de las 8.



A partir de la liberación de actividad en pista, los servicios comenzaron lentamente a normalizarse y de acuerdo a las previsiones meteorológicas para el resto de la jornada, no se prevé que pueda reiterarse esta situación.



Si bien las fuentes estimaron que para el mediodía los servicios estarán normalizados, las compañías aconsejan a sus pasajeros que consulten la web o se comuniquen con el call center para tener precisiones sobre los vuelos de la tarde, ya que por lo que se denomina “efecto dominó” algunos horarios pueden verse afectados.