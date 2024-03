En medio de un clima de agitación laboral y tensiones políticas, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, a cargo temporalmente de la Gobernación debido a que el primer mandatario Marcelo Orrego está en Canadá, habló del paro nacional docente al que adhirieron los gremios docentes en la provincia.

En una entrevista en Radio Sarmiento, Martín destacó la necesidad de reflexionar sobre el contexto actual, señalando la ausencia de paros nacionales durante los cuatro años anteriores, lo cual contrasta con la situación actual. Hizo hincapié en la responsabilidad compartida de los líderes políticos, mencionando a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, a quienes acusó de llevar al país a una situación grave, respaldada por algunos sindicalistas que ahora promueven paros nacionales.

"Hay que tener un poco de cordura y un poco de criterio. Nosotros entendemos que la situación es muy difícil, que la inflación ha hecho en estos últimos meses, y en estos últimos años un trabajo de deterioro del salario. Sabemos, lo conocemos igual que todo el mundo, pero también sabemos que son tiempos de remarla", agregó.

Además añadió que "sabemos que cualquier oferta que se haga va a ser tal vez corta para las aspiraciones de un trabajador. Lo sabemos. No es que nosotros creamos que estamos haciendo una oferta que al trabajador le va a venir muy bien. Pero no tenemos recursos. Nosotros no nos podemos obligar en una oferta que dentro de dos meses no se pueda pagar. Entonces tenemos que caminar por ese hilo muy fino de tratar de dar la mejor oferta que la podamos cumplir, sabiendo que no va a haber recursos. Lo ha dicho el presidente, no hay plata”, cerró.