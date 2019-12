Facundo Arce e Ignacio Perrín combaten en pelea revancha por el título Fedebol pluma

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El bonaerense Facundo Arce y el ex olímpico porteño Ignacio Perrín combatirán mañana en pelea revancha por el título Fedebol pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se encuentra vacante, cartelera a realizarse en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75, ciudad de Buenos Aires.



La cartelera comenzará a las 19.30 y contará con televisación en directo a través de la señal de cable TyC Sports a partir de las 22.



Arce ostenta un palmarés de 10 victorias (4 ko), 2 empates y 2 derrotas, en tanto Perrín tiene una foja de 6 triunfos (1 ko), 1 empate y 2 contrastes.



En el semifondo, el ex campeón sudamericano y latino Martín Coggi (36-3-9/ 1 sin decisión y 18 ko) se enfrentará al también ex monarca sudamericano y latino Sergio Gil (19-2-13/ 13 ko), en un enfrentamiento enmarcado en la división de los superligeros a seis rounds.