Facundo Della Mota terminó retrasado en la primera fecha del TC

Concluyó la 1ª fecha del Turismo Carretera en el “Roberto Mouras” de La Plata, y Facundo Della Motta no pudo redondear un buen fin de semana, terminando la final del TC a 20 vueltas en el puesto 29º, luego de largar 38º, y con un balance que indica que hay que seguir trabajando de cara a la 2ª fecha a disputarse en un par de semanas en el Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires.

En una emotiva jornada de domingo, que tuvo un condimento extra por la reciente desaparición física de Alberto Canapino, y la victoria de su hijo Agustín con Chevrolet, Facundo buscó remontar puestos desde la serie, donde largó 14º y finalizó 13º. Desde el cajón 38º de largada en la final, el objetivo fue el mismo, y si bien se ganaron nueve puestos para terminar 29º, el campeón 2017 del TC Mouras, no encuentra respuestas por el bajo rendimiento del Torino #27 del Candela Competición: “Puesto 29 en la final, el auto sigue funcionando muy mal, y si bien avanzamos junto al equipo algunos lugares en el clasificador final, la sensación es muy mala. La decepción de haber trabajado durante casi dos meses y que el resultado no sea lo esperado, sino similar a lo que fue el 2020, hace que uno esté desconcertado, no sabiendo qué camino tomar” sentenció el sanjuanino muy apesadumbrado por el resultado de esta primera fecha.

Junto al sanjuanino fueron varios los pilotos con problemas, tales los casos del múltiple campeón Guillermo Ortelli o de Leonel Pernía, que finalizaron por detrás de Facundo, sin embargo este dato, no es de importancia para el representante de San Juan, que solo mira su propia perfomance, fijando sus ojos en seguir trabajando hasta encontrar el rumbo. “Resultados como este te quitan la energía, pero será cuestión de que, a partir de mañana mismo, ponerse a analizar, y ver qué camino tomar, como seguir y cómo encarar lo que resta de la temporada” completó Facundo desde su box en la Plata.

Facundo, vuelve a pista el fin de semana del 6 y 7 de Marzo, por la 2ª fecha de la categoría más importante del país, en el Autódromo de Buenos Aires.