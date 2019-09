Facundo Mora, el sanjuanino que buscará correr en el GP de Europa

Con la mente puesta en su máxima pasión, el sanjuanino Facundo Mora comenzó a vivir uno de sus mayores sueños. Con tan solo 14 años, el corredor fue invitado a la preselección del Red Bull Rookies Cup de Motos GP en Europa. Este evento se desarrollará desde el 14 al 17 de octubre. Allí tendrá la oportunidad de mostrarles a los organizadores todo su talento para ser uno de los 15 seleccionados para formar parte de la categoría telonera para la temporada 2020 en todos los circuitos europeos.

Fueron más de 120 invitaciones las que se cursaron a distintos pilotos en todo el mundo. Él está entre uno de eso, al igual que su compañero de equipo, Matías Mayorga. Hace algunos días recibió un mail con la confirmación a su pedido de participar. Sus ojos comenzaron a brillar producto de la emoción. En su casa todos estaban muy conmovidos porque saben lo que representa el motociclismo para el adolescente.

“Cuando corro siento adrenalina, es algo que me gusta y apasiona muchísimo. Cuando lo hago soy completamente feliz”, dijo. “Estoy agradecido a mi familia, ellos me apoyan y me incentivan a seguir por este camino”, agregó. Su núcleo íntimo está conformado por sus padres Mauricio y Daniela, su hermana Abril y su hermano Juan.