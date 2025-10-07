Parece que Facundo Pieres, después de su separación de Zaira Nara, ha dado un paso hacia una nueva relación. El rumor que circula en el ámbito social es que el jinete estaría comenzando un romance con la actriz Gabriela Sari. Ambos se encuentran en un momento en sus vidas en el que disfrutan de la soltería, pero la conexión entre ellos habría superado la simple amistad.

La conductora Yanina Latorre fue quien reveló la primicia en su programa SQP. Según su relato, la pareja se habría conocido en Gardiner, un lugar donde cruzaron miradas durante toda una noche. Tras ese primer encuentro, Gabriela Sari le habría dado "like" a Facundo Pieres en Instagram, lo que llevó al jinete a iniciar una conversación que los acercó aún más. Posteriormente, coincidieron en un boliche del que, finalmente, se fueron juntos.

Según Latorre, esta incipiente historia de amor tendría ya unas tres semanas de existencia. No obstante, la relación estaría todavía en sus primeras etapas. La misma fuente señaló que Pieres no quería que este vínculo se conociera públicamente, describiéndolo como "muy tiroteador" y mencionando la esperanza de una posible reconciliación con Zaira Nara. De hecho, Pieres continúa interactuando con otras personas en redes sociales, dejando claro que el romance apenas estaría comenzando.

En contraste con la cautela de Pieres, las amigas de Gabriela Sari estarían "encantadas" con la noticia. Majo Martino, panelista del ciclo de América, confirmó que Pieres estuvo en Moscú durante el fin de semana. Latorre sumó que la pareja suele irse por separado para luego encontrarse en un departamento que él posee, donde pernoctan ocasionalmente.