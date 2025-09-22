Azucena Díaz, una de las figuras más emblemáticas de Madres de Plaza de Mayo, murió este domingo a los 88 años. Su lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en búsqueda de su hijo Manuel Taján, desaparecido durante la dictadura, la convirtió en un símbolo de resistencia y dignidad en Argentina.

Nacida en Tucumán y residente en La Matanza, Díaz comenzó su militancia el 24 de marzo de 1976, día en que su hijo fue secuestrado y desaparecido. Desde entonces se unió a Madres de Plaza de Mayo y se convirtió en un pilar en la defensa de los 30.000 desaparecidos.

Reconocida por su humildad y firmeza, participó activamente en las tradicionales marchas de los jueves en Plaza de Mayo, acompañada muchas veces por su hija. Su legado trascendió generaciones y, en 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense la distinguió como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”.

El adiós a Azucena Díaz estuvo marcado por mensajes de organizaciones y militantes. Desde H.I.J.O.S. Capital expresaron: “Hasta siempre Azucena Díaz”, destacando su compromiso constante con la justicia y la memoria colectiva.

Díaz deja un legado que perdurará como referente en la lucha por los derechos humanos y la defensa de los desaparecidos durante la última dictadura argentina.