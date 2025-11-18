La ex primera dama, Fabiola Yáñez, ha vuelto al centro de la atención mediática tras un largo periodo fuera de la escena pública. En entrevistas recientes, incluyendo una con Mirtha Legrand y otra con Ángel de Brito en LAM, Yáñez ha reactivado el interés en su conflicto judicial y su situación personal con el expresidente Alberto Fernández. Aunque la causa principal se relaciona con violencia de género, Yáñez se refirió nuevamente a las supuestas infidelidades del exmandatario.

En su diálogo con De Brito, Yáñez fue contundente al asegurar que los episodios de cercanía de Fernández con otras mujeres no fueron aislados. Ella afirmó que el exmandatario "tenía muchas amantes". Ante la consulta específica del periodista, surgió la mención de Viviana Canosa.

Pese a que Canosa fue una voz abiertamente confrontativa y muy crítica del Gobierno de Fernández durante 2020, Fabiola sostuvo que existía un trasfondo personal detrás del enfrentamiento público que "terminó mal".

Yáñez reconoció ante De Brito que aún mantiene dudas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Canosa y Fernández. Esta duda cobra relevancia recordando una declaración polémica de Mirtha Legrand en 2019, cuando Fernández era candidato, donde la diva había insinuado públicamente que "entre Canosa y él había un vínculo más cercano que el estrictamente profesional". Aunque la conductora siempre negó esa posibilidad, Fabiola no está convencida.

La ex primera dama compartió la versión que Alberto Fernández le había dado sobre el origen del distanciamiento con la periodista. En su relato, él le dijo que "Viviana Canosa le había pedido la Secretaría de Comunicación y, como él le dijo que no, Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar". Según Yáñez, antes de esto, la relación de Fernández y Canosa era "muy cercana e íntima, de hablar y verse todo el tiempo".

Al rememorar las entrevistas que Canosa le hizo a Fernández durante la campaña presidencial, Yáñez fue tajante sobre su interpretación del vínculo: "Sus entrevistas daban hasta vergüenza ajena porque faltaba que se le tirara encima".

Aunque Yáñez expresó su crítica, Canosa había declarado anteriormente, cuando surgieron los rumores de una supuesta relación con Fernández: "Me acosté con un montón de gente impresentable, pero no con los que me adjudican".

Finalmente, Fabiola Yáñez aseguró que "él nunca reconoció y no va a reconocer nada", refiriéndose tanto a la situación con Viviana Canosa como a los encuentros con las demás mujeres que, según su testimonio, Fernández habría mantenido mientras estaban en pareja.