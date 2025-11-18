La jornada de hoy estuvo marcada por la noticia sobre la destitución de la jueza Julieta Makintach en relación con el caso de Diego Armando Maradona. Esta decisión generó distintas repercusiones en el ámbito de espectáculos y actualidad.

El escándalo se había desatado previamente cuando se filtró que una de las juezas a cargo de la causa por la muerte del ídolo estaba documentando el proceso para un documental. Este proyecto tenía como protagonista principal a la propia jueza Makintach y planeaba revelar detalles del juicio.

Debido a estas irregularidades, Makintach terminó renunciando a su cargo, y el juicio fue declarado nulo. En las últimas horas, y tras seis audiencias de debate, el jurado de enjuiciamiento tomó la decisión de destituir a la jueza por su accionar durante el juicio de Maradona.

La determinación fue avalada por la Suprema Corte Bonaerense, que decidió fallar en contra de Julieta Makintach con unanimidad de votos. Además de la destitución, la jueza tiene prohibido volver a ocupar un cargo judicial.

Esta resolución fue celebrada por la familia del exfutbolista. Mientras que Gianinna Maradona compartió su satisfacción a través de sus redes sociales, el hijo menor del ídolo, Dieguito Fernando, se hizo presente en la audiencia.

Al salir del Tribunal de La Plata, Dieguito Fernando fue abordado por los medios que esperaban sus palabras con ansiedad. Acompañado por su madre, Verónica Ojeda, y su abogado, Mario Baudry, el joven se mostró conmovido y emocionado.

El hijo menor de Diego Armando Maradona cerró el momento con una conmovedora declaración pública al pedir: "Justicia por mi papá".