La reciente visita de China Suárez a la emisión de Otro Día Perdido, programa conducido por Mario Pergolini, generó una fuerte repercusión, no solo por lo que se vio en pantalla, sino por el escándalo que se desató tras bambalinas. El conductor decidió exponer un gesto "terrible" y "desagradable" que la actriz y su novio, Mauro Icardi, tuvieron fuera de las cámaras.

Aunque la entrevista se emitió el viernes, fue recién este lunes que Pergolini, en su ciclo de Vorterix, se animó a compartir detalles del detrás de escena. El conductor reveló un suceso ocurrido en los camarines, donde habitualmente mantiene cuadros con las caritas de todos sus invitados.

“Cuando se fue la China, nos dimos cuenta que los de Martín Cirio y Yanina los habían sacado”, lanzó Pergolini. Este acto, realizado junto a Icardi y a espaldas de la producción y del propio conductor, rápidamente llegó a oídos de Yanina Latorre.

Latorre no tardó en reaccionar al enterarse de que su retrato había sido retirado del lugar. En su programa de El Observador, la panelista disparó con munición gruesa contra la pareja: “¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos bolud…”.

Latorre comentó que este gesto demostraba que la actriz estaba “muy pendiente” de ella y de Cirio, quien es conocido por llamar a la China Suárez como "Tatiana". La panelista agregó un detalle: los cuadros no fueron rotos, sino que fueron encontrados “abajo de un escritorio”.

La escena, que parece sacada de un backstage de ficción, muestra a la China alistándose y retirando a propósito los cuadros para no tener a la vista a sus enemigos. Esta actitud resulta, cuanto menos, polémica, y demuestra la fuerte "grieta" que existe entre la ex Casi Ángeles con ambos personajes. El conflicto con Yanina se mantiene activo desde hace años y se intensificó tras el WandaGate.