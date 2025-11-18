Gimena Accardi volvió a generar revuelo en las redes al publicar una serie de imágenes sensuales junto al rapero Seven Kayne, un adelanto del proyecto que la une al músico y que encendió de inmediato los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

La actriz, quien generalmente mantiene una exposición medida, sorprendió a sus seguidores al subir dos collages de "alto voltaje". Estas publicaciones, borrosas y oscuras, muestran a Accardi y Kayne en primer plano con expresiones dramáticas y gestos intensos.

Una de las fotografías más reveladoras capta la tensión del encuentro: la mano de Gimena se posa en el rostro de Kayne, mientras que sus bocas están "prácticamente rozándose". El uso de luz suave y el filtro granulado en las imágenes potencian el efecto de una historia que parece ir más allá de la simple ficción de un videoclip.

La expectativa por este material ya venía creciendo semanas atrás, cuando una primera imagen de la actriz y el rapero abrazados desató rumores. Aunque Accardi aclaró que se trataba del lanzamiento de una obra en conjunto, las publicaciones recientes no han hecho más que multiplicar el interés.

El proyecto, titulado TILF (Teacher I’d Like to F*ck), ha sido descrito por Accardi como un "drama erótico". Es una obra audiovisual escrita y dirigida en dupla creativa con Agus Navarro, y marca el debut actoral de Seven Kayne.

El tono provocador del material fue consolidado por la actriz a través de una trilogía de historias en Instagram. La primera, la que más revuelo causó, mostraba a Accardi y Kayne a escasos centímetros de un beso, compartiendo un chupetín rojo como único nexo físico. En el encuadre íntimo solo se distinguían los labios, sus pieles cercanas y los tatuajes en los dedos del músico, todo bajo una luz cálida.

En el segundo set de imágenes publicado, Seven Kayne es el protagonista absoluto. Allí, el rapero aparece despojado de camiseta, con el torso tatuado al descubierto y un cigarrillo en la boca, retratado en una habitación escasamente iluminada con sombras y contraluces.

El mensaje final de la saga de anuncios incluyó una frase manuscrita en el flyer oficial del proyecto: “A veces la moral es el disfraz del deseo”. De esta manera, Gimena Accardi suma un nuevo capítulo a su vida mediática, en un momento donde su ex, Nico Vázquez, se muestra cada vez más enamorado de Dai Fernández. Por ahora, la ficción intensa y entre sombras parece superar a la realidad.