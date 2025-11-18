En las últimas horas se revelaron imágenes que exponen la intimidad de la familia ensamblada que Mauro Icardi intenta construir con la China Suárez. A pesar de los esfuerzos de Wanda Nara por oponerse, no existe manera de impedir que sus hijas, Francesca e Isabella, se relacionen con la China y sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio.

Aunque Wanda Nara intentó frenar la presencia de la novia de Icardi por la vía legal durante la visita del futbolista, esto no tuvo éxito; sucedió lo opuesto. Previamente, la China Suárez fue de compras con Francesca e Isabella, a quienes se las vio muy contentas junto a ella en un video.

Ahora, la familia completa eligió el reconocido restaurante Gardiner, ubicado en la Costanera, para compartir un almuerzo el fin de semana. Según reveló Caro Molinari en Puro Show (El Trece), “Ayer fueron a almorzar a Gardiner, justamente al restaurante este donde dice Pochi que ellos se reencontraron".

A la vista de las imágenes, se pudo constatar que las hijas de Wanda e Icardi lo pasaron muy bien y se vieron muy integradas a la dinámica familiar. La panelista aseguró que a Isabella se la vio “muy pegada” y “muy cariñosa” con Mauro Icardi, aunque cabe destacar que los niños se encontraban en una mesa separada de la de los adultos.

Esta buena relación no es nueva, ya que, en un primer momento, durante los días de verano, las niñas tuvieron buena onda, incluso cuando la relación entre Icardi y la China aún era objeto de teorías. Nancy Duré recordó que las niñas "Se habían hecho amigas en el primer encuentro, la primera vez que se lleva a las nenas y mezclan a las hijas de uno y otro”. En el ciclo de El Trece se comentó que el almuerzo en Gardiner transcurrió con pura armonía. Incluso, en un momento, “Hicieron un brindis... brindaron todos juntos, se los vio muy contentos. Las nenitas estaban bien, estaban contentas”, afirmó Molinari sobre esta nueva etapa que se está consolidando, a pesar de lo que le pese a Wanda.