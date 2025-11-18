La entrevista de Johnny Depp en el programa de Verónica Lozano en Telefe fue opacada por una mediática maniobra de Wanda Nara. La conductora de MasterChef Celebrity se sacó una foto con el artista y la subió a su cuenta de Instagram, con el objetivo de provocar a su expareja, Mauro Icardi.

La acción de Wanda generó inmediatamente controversia en la farándula argentina. Adrián Pallares, en Intrusos, reveló que "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp". Además, Karina Iavícoli aseguró que Verónica Lozano estaba enojada con la mediática.

Para aclarar la situación, la propia Verónica Lozano ofreció su versión de los hechos en Desayuno Americano. Lozano negó estar enojada con Wanda, pero sí expresó su disgusto por la actitud de la conductora. "Me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca", comentó Lozano, añadiendo que "Wanda es así, le gana el ego".

Lozano ahondó en su crítica, señalando que a Wanda "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales". No obstante, aclaró que Depp saludó y fue "muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé".

La conductora de Telefe relató una situación que sí le causó una molestia más marcada. Según Lozano, habían invitado a Wanda a su programa el lunes y ella no asistió porque estaba grabando. Sin embargo, el miércoles, cuando Johnny Depp estuvo presente, Wanda "paró la grabación para hacerse la foto". Lozano consideró que fue "feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".

Lozano dejó claro que, si bien entendía que Wanda "da contenido y material" por su forma de ser, no le gustó que la entrevista quedara en segundo plano debido a la foto con el actor. Para ella, era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro.