La ex participante de Gran Hermano, Chiara Mancuso, continúa disfrutando de la popularidad generada por su paso por el reality show. En este contexto, mientras asiste a eventos y trabaja en sus redes sociales y en programas de streaming como 5 de Copas de la Tv Pública, la hija del ex jugador de fútbol Alejandro Mancuso reveló detalles de una reciente cita romántica.

En un clima ameno, Mancuso confesó en vivo que tuvo una cita con un muchacho en un lugar muy particular: La Bombonera, la cancha de Boca.

Chiara explicó que el hombre era fanático de Boca y no vive en Argentina. Antes de que él se fuera del país, le expresó su deseo de ir al estadio. Así, la ex hermana relató: “Fui a una cita a la cancha de Boca”.

Mancuso detalló que, aunque Boca ganó el partido al que asistieron, en medio del encuentro “putean a Cavani”. Ella aclaró que no se trató de su primera cita, sino que se habían visto "bastante seguido".

Un detalle que generó intriga fue la ausencia de besos en el estadio: “No hubo chape en la cancha porque yo me trato de cuidar bastante”. Chiara, quien hoy se encuentra soltera, afirmó que no quiso ser "tan bizarra de ponerme a chapar en La Bombonera" o parecer "desesperada". Agregó que no se besaban porque se trataban como "dos panas" y no porque fuera "algo ilegal".

Aunque el beso fue evitado en el estadio de La Boca, la ex GH confesó que luego de la salida, el muchacho visitó su casa, y ahí “hubo chape y todo”. La salida ocurrió hace aproximadamente dos meses, después de su participación en Gran Hermano.