Familiares de las víctimas y sobrevivientes de "El Vesubio" repudian libertad condicional a represor

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Comisión de familiares de las víctimas y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de El Vesubio y Puente 12 repudiaron que el represor José Maidana, condenado por delitos de lesa humanidad, haya obtenido el beneficio de la “libertad condicional” por parte de la justicia, y reclamó que cumpla su sentencia “en una cárcel común”.



“Los criminales de lesa humanidad deben cumplir sus condenas en cárceles comunes y hasta el fin de las mismas. No hay condición que remonte la `libertad condicional` de quienes fueron parte del genocidio y aun en prisión, siguen construyendo la continuidad de sus crímenes de secuestro, violación, tortura, muerte y desaparición forzada; nombre a nombre, generación tras generación”, señaló la Comisión a través de un comunicado.



Maidana, ex agente del Servicio Penitenciario actuó como represor en El Vesubio durante la última dictadura cívico militar y en 2011 recibió una condena a 22 años de prisión.



A mediados de este mes, el Tribunal Oral Federal 4, que se encuentra a cargo de la jueza Sabrina Namer en la feria judicial, le concedió al ex carcelero el beneficio de la libertad condicional.



Según fuentes de la querella, en el informe social redactado sobre Maidana, sus familiares señalaron “malestar” en función de ciertas conductas exhibidas por el represor.



Sin embargo, los consejeros del Servicio Penitenciario votaron por unanimidad que Maidana sea incorporación al régimen de libertad condicional, ya que tuvo en prisión una “conducta ejemplar”.



“Quienes elaboraron ese informe son integrantes del servicio penitenciario que evalúan a otro penitenciario. Creemos que no se trata de un criterio serio”, indicó a Télam Silvia Saladino, sobreviviente de El Vesubio y querellante en el tercer tramo de la causa que se sigue por los delitos de lesa humanidad que se perpetraron en ese centro clandestino.



En la actualidad se desarrolla el juicio Vesubio III, cuyas audiencias se reanudarán el 14 de febrero, en los Tribunales Federales de Comodoro Py.



En este debate se analizan los casos de secuestro y torturas padecidos por más de 370 víctimas entre las que se encuentran los hechos de 50 detenidos que resultaron asesinados.



El proceso oral y público está a cargo de Néstor Costabel, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez, del Tribunal Oral Federal 4 porteño.



El Vesubio estaba en el partido de La Matanza, bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, y los prisioneros fueron trasladados para ser ejecutados en otros lugares.



El guionista Héctor Germán Oesterheld, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raymundo Gleyzer y la ciudadana alemana Elizabeth Käsemann forman parte de este colectivo de víctimas.