El caso por la muerte de Víctor Hugo Silva (59) tras un siniestro vial con un camión de residuos de la Municipalidad de Rivadavia continúa con el reclamo de justicia por parte de su familia. Su hija, Lourdes, habló con DIARIO HUARPE, en puerta de Tribunales, y pidió que “se sepa la verdad, que salga a la luz lo que realmente pasó”.

Lourdes Silva reclama que se esclarezca la muerte de su padre en Rivadavia.

La joven sostuvo una versión distinta a la informada inicialmente por la Fiscalía. Según relató, su padre regresaba de jugar al fútbol y circulaba en su moto por calle Lavalle cuando se encontró con un camión de residuos detenido. “Mi papá se paró detrás del camión, a cierta distancia. Uno de los recolectores bajó a buscar una bolsa y, de repente, el camión hizo marcha atrás e impactó la moto”, afirmó.

Publicidad

Victor Silva era camillero del Hospital Dr. Guillermo Rawson y falleció tras un choque con un camión recolector de residuos perteneciente a la Municipalidad de Rivadavia.

De acuerdo con su testimonio, los propios recolectores golpeaban el camión y gritaban para advertir al conductor, pero el vehículo continuó retrocediendo. “Arrastró la moto. Eso se ve claramente en la escena”, sostuvo Lourdes. Y agregó: “Le pegaban al camión para que parara, le gritaban, pero él seguía haciendo marcha atrás. Cuando se bajó, en ningún momento auxilió a mi papá. Lo primero que hizo fue decir que la moto tenía la culpa, según los testigos”.

Lourdes Silva también aseguró que nadie del municipio de Rivadavia se comunicó con la familia. “El intendente conocía muy bien a mi papá, porque jugaba en varios clubes y estaba en la Liguilla de Rivadavia. Incluso las camisetas decían Municipalidad de Rivadavia porque se las daban desde la intendencia”, expresó.

Publicidad

Por su parte, desde la UFI Delitos Especiales N°5, a cargo del fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, informaron que el camión circulaba a baja velocidad cuando se produjo el impacto desde atrás por parte del motociclista.

El conductor del camión, Gustavo Ariel Pastén (51), fue detenido momentánemente tras el hecho, aunque luego recuperó la libertad mientras avanza la investigación.

Publicidad

Lourdes cuestionó que el chofer no haya quedado detenido y aseguró que al día siguiente continuaba trabajando. “Dijo que llamaran al intendente y nunca auxilió a mi papá”, afirmó.

La familia anticipó que continuará presentándose en Tribunales y no descarta llevar el caso a instancias nacionales si no obtienen respuestas. “A mi papá lo dejaron como que se tragó el camión y no fue así. Vamos a seguir hasta que se conozca la verdad”, concluyó.