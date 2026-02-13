De cara al inicio del ciclo lectivo, el Ministerio de Educación reunió a supervisores de todos los niveles y modalidades, junto a directores y subdirectores de área, con el objetivo de unificar criterios y consolidar el rumbo pedagógico y administrativo para 2026.

El encuentro fue encabezado por la ministra Silvia Fuentes, quien realizó una exposición integral sobre los principales lineamientos de gestión. La planificación se estructura en cuatro pilares estratégicos que orientarán el trabajo institucional durante el año.

Según explicó la funcionaria, en sintonía con las prioridades establecidas por el gobernador Marcelo Orrego, el primer eje es la Alfabetización, concebida como un proceso continuo, progresivo e integral. En este marco, destacó la continuidad del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, subrayando los avances sostenidos y la necesidad de reforzar la capacitación docente y garantizar recursos didácticos.

El segundo eje está vinculado a la Transformación de la Secundaria, con el propósito de promover aprendizajes en red y acompañar proyectos de vida. Fuentes remarcó la importancia de consolidar una escuela media que dialogue con la realidad de los estudiantes, fortaleciendo contenidos en lengua y matemática, impulsando el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el acompañamiento pedagógico y la evaluación permanente.

El tercer pilar es la Educación para el Trabajo, orientada a fortalecer trayectorias que acerquen a los jóvenes al mundo laboral y al desarrollo productivo de San Juan, integrando formación académica y habilidades prácticas.

Finalmente, el cuarto eje estratégico es la Innovación, aplicada tanto a contenidos como a herramientas y procedimientos. La propuesta apunta a modernizar prácticas, incorporar tecnología con sentido pedagógico y optimizar la gestión educativa.

Durante la jornada, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, brindó detalles sobre nuevas formaciones vinculadas a inteligencia artificial y alfabetización financiera. En tanto, el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Luis Reynoso, expuso sobre el sistema EDUGE y la importancia de mantener actualizada la carga de datos administrativos.

Por su parte, la subdirectora de Planeamiento Educativo, Liliana Nollén, profundizó sobre el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y el programa “Transformar la Secundaria”, detallando estrategias de seguimiento y evaluación previstas para el ciclo lectivo.

En el cierre, las autoridades pusieron de relieve el rol de los supervisores, considerados un pilar clave para garantizar la implementación efectiva de las políticas educativas en toda la provincia.