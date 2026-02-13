El embajador de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli, aseguró que Moscú continuará brindando apoyo político y material a la isla caribeña, en el marco de una relación que definió como estratégica y prioritaria en América Latina.

El diplomático cuestionó la postura de Estados Unidos y calificó como “totalmente absurda” la decisión del presidente Donald Trump de declarar una “emergencia nacional” ante una supuesta amenaza que representaría Cuba para la seguridad estadounidense.

“Cuba no representa ninguna amenaza ni para EE.UU. ni para ningún otro país”, sostuvo Koronelli, y consideró que el objetivo de Washington es “asfixiar la revolución cubana y cambiar el Gobierno”.

Críticas a Washington y pedido de diálogo

El embajador también rechazó como “ridículo” el argumento de que la cercanía entre Moscú y La Habana justifique medidas de presión. “Rusia mantiene relaciones amistosas con decenas de países, pero solo a Cuba quiere asfixiar Washington hoy en día”, afirmó.

Koronelli indicó que existen contactos técnicos entre ambos países en temas como migración, aunque Cuba propuso ampliar el diálogo hacia otros ámbitos. “La pelota está en la cancha de EE.UU.”, señaló, remarcando que La Habana exige un “diálogo igualitario”.

Apoyo internacional y cooperación bilateral

El diplomático destacó que “la inmensa mayoría” de la comunidad internacional respalda a Cuba en el actual contexto. En ese sentido, confirmó que Rusia continuará aportando asistencia material, incluso a través de organismos internacionales y del programa mundial de alimentos.

Asimismo, subrayó que los proyectos conjuntos entre Moscú y La Habana se mantienen activos, pese a las dificultades vinculadas al combustible. Para abril está prevista una nueva reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana de Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica.

“Cuba era, es y sigue siendo nuestro socio más importante en América Latina”, enfatizó Koronelli, al reafirmar que ambas naciones continuarán fortaleciendo una cooperación que calificó como estratégica.