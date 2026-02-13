Educación acreditó los pagos del Operativo Aprender y Ateneos

El Ministerio de Educación informó que ya están disponibles las acreditaciones correspondientes a quienes participaron del Operativo Aprender Primaria y de los Ateneos Docentes.

Desde la Oficina Contable de Planes y Programas comunicaron que se efectuaron los pagos para los distintos roles que formaron parte del Operativo Aprender, incluyendo veedores, aplicadores urbanos y rurales, coordinadores y observadores.

Asimismo, se indicó que también se encuentran acreditados los pagos vinculados a los Ateneos 5, 6, 7 y 8, contemplando además el reconocimiento por asistencia perfecta para quienes cumplieron con los requisitos establecidos.

Las autoridades señalaron que los docentes y profesionales alcanzados por estas instancias ya pueden verificar la acreditación a través de los medios habituales de consulta.

Ante cualquier duda o consulta administrativa, los interesados deberán dirigirse a las áreas correspondientes del Ministerio de Educación para recibir asesoramiento y acompañamiento en cada caso.