La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunirá este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de acercarle un paquete de propuestas orientadas a reactivar la actividad y estimular el consumo.

La preocupación empresaria crece en un contexto de estancamiento. Según estimaciones privadas, la actividad industrial no logró despegar en 2025 y la utilización de la capacidad instalada cayó al 53,8% en diciembre, por debajo del 56,7% registrado un año antes.

“Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta”, deslizó un influyente empresario, reflejando el clima que atraviesa buena parte del sector productivo.

Los ejes del plan

Entre los principales lineamientos que la central fabril llevará al Palacio de Hacienda figura la implementación de un sistema de financiamiento en cuotas para estimular el consumo, similar al programa Ahora 12, pero sin subsidios estatales.

Además, propondrán incentivos impositivos para sectores estratégicos como la construcción, por su efecto multiplicador sobre la economía. La UIA también trabaja en un proyecto de ley para reducir la presión tributaria tanto a nivel nacional como provincial.

Los industriales sostienen que el elevado peso de los impuestos, combinado con la apertura de importaciones y la caída de la demanda, genera un escenario complejo para la producción local.

Sectores en alerta

Rubros como el textil, el siderúrgico y el de neumáticos figuran entre los más afectados. En algunos casos, las ventas habrían caído hasta 50%, mientras que productos importados ya representan una porción dominante del mercado.

En este contexto, los empresarios advierten que, sin alivio fiscal y medidas que impulsen la demanda interna, aumentará el riesgo de traslado de inversiones al exterior.

La reunión con Caputo aparece así como una instancia clave para intentar consensuar medidas que permitan sostener la actividad y evitar un mayor deterioro del entramado industrial argentino.