Aunque el mercado de pases ya cerró para la mayoría de los clubes, Boca Juniors todavía mantiene una ventana abierta gracias a la lesión de Rodrigo Battaglia. La operación en el tendón de Aquiles del mediocampista le otorgó al club un plazo reglamentario adicional de diez días para incorporar un reemplazante.

Sin embargo, el tiempo corre y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aún no logró cerrar una nueva incorporación. En ese escenario, surgió una alternativa que podría cambiar el panorama: la salida de Agustín Martegani.

Agustín Martegani está a un paso de Libertad de Paraguay..

El volante de 25 años perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y no suma minutos oficiales desde el 25 de febrero de 2025, cuando ingresó brevemente en la victoria ante Aldosivi en La Bombonera.

El club que avanzó con mayor firmeza es Libertad, de Paraguay, que ya manifestó su intención de sumar al exjugador de San Lorenzo. Si la operación se concreta, Boca no solo liberaría un lugar en el plantel, sino que además obtendría un nuevo cupo de refuerzo y extendería el plazo para incorporar hasta el 10 de marzo.

En paralelo, Newell's Old Boys también mostró interés en el mediocampista, aunque una transferencia dentro del fútbol argentino no le otorgaría al Xeneize los beneficios reglamentarios que sí tendría una salida internacional.

Con los plazos cada vez más ajustados y tras frustrarse otras negociaciones, en Boca saben que el margen de maniobra es mínimo. Por eso, la posible transferencia de Martegani al exterior aparece como una pieza clave para ganar tiempo y mantener viva la chance de sumar un refuerzo antes del cierre definitivo del libro de pases.