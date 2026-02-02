La Subsecretaría de Promoción Social activó el Programa de Fortalecimiento a la Inclusión Educativa para que personas discapacitadas en edad escolar, puedan recibir apoyo educativo por parte de los Docentes Auxiliares Integradores (DAI) y Acompañantes Terapéuticos.

El sistema para gestionar los trámites se encuentra habilitado y los familiares pueden iniciarlo desde hoy, hasta el 30 de abril, inclusive. Esta gestión, que se realiza una vez al año, permite acceder a los beneficios de un subsidio para la cobertura de gastos en el pago de los DAI.

Quienes necesiten iniciar el expediente de habilitación, los interesados deberán presentar toda la documentación en la Mesa de Entradas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en el 1° piso, Núcleo 2 del Centro Cívico, en horario de 7 a 13:30 horas.

Los subsidios son mensuales y abarcan un periodo de hasta 10 meses, de marzo a diciembre, equivalente al ciclo lectivo 2026. El monto estimado, solventa de forma parcial los gastos, establecida según nomenclador, del servicio educativo de los DAI. Si bien, la solicitud la hace cada familia, mediante una cesión formal por parte de los responsables del estudiante, el pago se efectiviza directamente a cada DAI. Estos docentes pueden tener hasta dos casos, en diferentes turnos.

La documentación requerida incluye una nota dirigida al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, solicitando el subsidio; fotocopia del DNI y certificación negativa de ANSES del interesado y de todo su grupo familiar; recibo de sueldo de madre, padre o tutor legal. También constancia negativa de la obra social y coseguro, en caso de poseer.

Además, deberá presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o constancia del inicio del trámite, diagnóstico e informes médicos actualizados. En el caso de no contar con esta documentación, además del diagnóstico se pedirá solicitud indicada por médico especialista e informe evaluativo o evolutivo del gabinete de Educación, solicitando derivación y acompañamiento de DAI, todo con fecha vigente. Aparte de un certificado de inscripción de la institución a la cuál asiste indicando el año y el turno.

Del docente propuesto deberán acompañar con un currículum, fotocopia de DNI, copia del título o analítico del docente (ya recibido) legalizado; constancia de CBU, certificado por entidad bancaria; no se aceptará constancia de plataformas virtuales (CVU), constancia de inscripción en ARCA actualizada, certificado de antecedentes y planilla prontuarial. En el caso de estudiantes avanzados -de carreras afines como Licenciatura en Psicopedagogía, Psicología, Ciencias de la Educación, Educación Inclusiva, Profesorado en Educación Especial, Profesorado en Educación Primaria y Nivel Inicial - deberán presentar el certificado analítico con las materias aprobadas (debe indicar que cuentan con el 80% de la carrear aprobada), emitido por la institución a la que asisten y legalizado, además del resto de documentación exigida a los docentes.

Una vez que el perfil del DAI sugerido, es aprobado por el Ministerio de Educación, como ente idóneo para evaluar sus antecedentes y certificaciones, recién puede empezar a trabajar.

Sólo se aceptará un solo cambio de docente de apoyo, el cual podrá incorporarse hasta el 30 de junio del 2026, según ha quedado establecido en la resolución N° 0236 del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

El pago del subsidio se realizará directamente a los Docentes Auxiliares Integradores, mediante una cesión de pago firmada por los tutores o responsables del estudiante. En caso de presentar la documentación fuera del plazo establecido, la ayuda económica se otorgará a partir del mes en que se realice la solicitud.

Ante cualquier consulta, se puede consultar a los teléfonos 4306072 y 4306075.