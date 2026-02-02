Un importante robo en un domicilio de Chimbas fue esclarecido este lunes por la tarde, luego de un rápido operativo policial que permitió recuperar la totalidad de los efectos sustraídos y aprehender a un sospechoso.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:50 de este domingo en una vivienda ubicada en la Villa del Sur. Personal de la Unidad Operativa Chimbas Este fue comisionado tras un llamado al sistema de emergencias. En el lugar, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien manifestó que al regresar a su domicilio constató que autores desconocidos habían roto una ventana trasera e ingresado para robar aprovechando su ausencia.

La dueña de la casa allanada dijo a la Policía que no sabía cómo habían llegado esos objetos a su casa.

Según la denuncia, los delincuentes se llevaron una gran cantidad de elementos, entre ellos cajas de tinturas, encendedores, perfumes, relojes, prendas de vestir, mochilas, cartucheras, cigarrillos, una PlayStation 2 con joysticks, dos notebooks con cargadores, un televisor RCA de 55 pulgadas, un parlante, zapatillas, una campera, carteras y otros efectos personales.

Con los datos aportados, el personal policial realizó intensas recorridas por la zona y logró dar con los elementos robados en un domicilio de Villa Virgen del Milagro, lote 22, propiedad de una mujer de apellido Lucero, de 43 años, quien hizo entrega espontánea de los objetos, manifestando a los uniformados, desconocer cómo habían llegado a su vivienda.

Todos los efectos fueron trasladados a sede de la Subcomisaría Santa Lucía Este para continuar con las actuaciones de rigor. En el procedimiento fue aprehendido Axel Ezequiel Aguirre, quien quedó a disposición del Tercer Juzgado de Faltas y fue alojado en Comisaría 17°.

Intervino la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. El ayudante fiscal Francisco Montaño dispuso la recepción de la denuncia, inspección ocular, croquis del lugar, relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas, informe técnico con registro fotográfico y la remisión de todas las actuaciones a la UFI correspondiente.