La Justicia provincial le dio un nuevo y contundente revés al oficialismo de Caucete y puso fin —al menos por ahora— a una de las disputas institucionales más tensas del departamento. La Sala Única de Feria de la Cámara Civil confirmó el fallo de primera instancia y rechazó el amparo presentado por los concejales alineados con la intendenta Romina Rosas, ratificando así el cambio de autoridades en el Concejo Deliberante y la asunción del opositor Franco Buffagni como presidente del cuerpo.

El conflicto se originó luego de que una mayoría de concejales votara a favor de Buffagni para conducir el Deliberante, decisión que fue desconocida por los ediles oficialistas José Luis Giménez, Luis Roca y la ex bloquista Marina Poblete. El sector que responde a la jefa comunal intentó sostener en la presidencia a Giménez, pese a que su mandato había vencido, lo que derivó en una fuerte puja política e institucional que terminó judicializada.

El primer golpe judicial llegó cuando la jueza Vilma Balmaceda rechazó el amparo presentado por los concejales oficialistas, al considerar que no existía arbitrariedad ni ilegalidad en la decisión adoptada por la mayoría del cuerpo. Sin embargo, lejos de acatar el fallo, los ediles apelaron la resolución, prolongando el conflicto y llevando la disputa a una segunda instancia.

La Cámara Civil fue categórica al analizar el caso. En su resolución, confirmó el fallo de primera instancia y dejó sin efecto el planteo del oficialismo, avalando el recambio de autoridades. El eje central del fallo fue el cumplimiento estricto de la Carta Orgánica Municipal, que en su artículo 59 establece que todas las autoridades del Concejo Deliberante deben renovarse cada dos años.

En ese sentido, la Justicia recordó que José Luis Giménez había asumido la presidencia del cuerpo el 10 de diciembre de 2023 y que, por lo tanto, su mandato concluyó el 10 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, cualquier intento de prolongar su permanencia en el cargo carecía de sustento legal, más allá de las disputas políticas internas.

Con esta decisión, la Justicia no sólo habilitó formalmente la asunción de Franco Buffagni como presidente del Concejo Deliberante, sino que también dejó expuesta la estrategia del oficialismo local, que buscó sostener el control institucional del cuerpo legislativo pese a no contar con los votos necesarios.

El fallo representa un golpe político para la intendenta Romina Rosas, ya que consolida a la oposición al frente del Deliberante y marca un límite claro a las maniobras destinadas a retener espacios de poder por fuera de las reglas establecidas. Al mismo tiempo, refuerza el rol del Poder Judicial como árbitro en un conflicto que escaló más allá del ámbito político.

Con la presidencia ahora en manos de Buffagni, se abre una nueva etapa en el Concejo Deliberante de Caucete, con un escenario de mayor tensión política y un equilibrio de fuerzas distinto, que obligará al oficialismo a negociar cada iniciativa. Mientras tanto, la resolución judicial dejó un mensaje contundente: las reglas institucionales están por encima de las disputas partidarias.