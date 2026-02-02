En unas presuntas maniobras fraudulentas con fondos públicos de la empresa NASA, la cual es presidente, el funcionario nacional canceló deudas personales por 825 millones de pesos en solo 18 días. Una cifra equivalente a más de 80 sueldos netos de su cargo.

Este hecho se vuelve público en medio de una gestión cuestionada por múltiples denuncias de sobreprecios y manejos irregulares en la empresa estatal que gestiona las centrales Atucha I, II y Embalse.

Esta situación fue revelada por una investigación periodística del portal independiente El Disenso, sostenida por informes oficiales del Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo a los datos de dominio público, el funcionario logró eliminar pasivos que hasta mediados de enero lo situaban en una situación de “alto riesgo de insolvencia” ante el sistema financiero lo cual, lo calificaba como un deudor incobrable, por una obligación financiera con el Bano Macro.

Bajo su administración, Reidel es cuestionado por la falta de transparencia en las contrataciones de la empresa estatal, en la cual hubo adjudicaciones por un total aproximado de 20.417 millones de pesos.

Central Atucha I, que depende de Nucleoléctrica Argentina SA

Fuentes cercanas a la operatoria de la empresa sugieren irregularidades sistemáticas en los pagos. Al respecto, el texto señala que “se rumorea que los pagos a proveedores solo se ejercen luego del adelanto de una comisión del 5% del contrato”, una cifra que, aplicada al volumen total de compras, alcanzaría los mil millones de pesos.

Sumado a este escándalo, Nucleoeléctrica atraviesa una crisis de gobernanza tras la reciente remoción del gerente general, Marcelo Famá y del responsable de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos funcionarios de estrecha confianza de Reidel.

El Comité de Integridad de la empresa, un órgano interno de contralor, está realizando las auditorias ante el posible direccionamiento de licitaciones. Entre los casos bajo la lupa, se destaca la migración del sistema informático SAP a HANA, un proyecto que tenía un presupuesto inicial de USD 600.000 y se expandió hasta una adjudicación de USD 7.000.000.

Asimismo, se registran denuncias por pliegos presuntamente diseñados a medida, como la licitación de limpieza otorgada a la firma LX Argentina -con sobreprecios estimados en un 140%- y la contratación de servicios de pintura epoxi con requisitos técnicos que solo una empresa en todo el país, Consulper SA, podía satisfacer.

En este escenario de sospechas y deudas canceladas en muy corto plazo, el funcionario y amigo personal de Milei, reapareció en redes sociales y salió a responder las acusaciones: “No suelo responder operaciones, pero se acabó. Acá están los papeles”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Reidel alegó que en “en 2018 compré con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina. Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es “la deuda”, escribió.

“El 15/12/2025 vendí esa parte por USD 770.000. La compra fue con fondos propios. La venta también. Cobré y cancelé la deuda. Es una operación transparente, totalmente documentada, con firmas certificadas ante escribano público y consta en mi declaración jurada. Ahí tienen el documento de la venta. Fin”, detalló el funcionario.

Reportes del BCRA donde lo califican a Reidel como deudor incobrable.

En este contexto de situación, existe una presentación judicial abierta en los tribunales federales de Campana. En todos los casos, se describen esquemas de direccionamiento y sobreprecios en las licitaciones.

En los últimos días, se generaron rumores desde Casa Rosada sobre la continuidad del funcionario. Uno de ellos, sostiene Karina Milei estaría intentando convencer al presidente de separarlo del cargo. Reidel no estaría en la mira solo por las acusaciones de corrupción, sino también por malos manejos de su gestión.

Uno de los momentos de mayor exposición de Reidel fue OpenAI anunció, en octubre de 2025, que tenía planeado construir junto con la empresa argentina Sur Energy un mega data center de inteligencia artificial en la Patagonia. La inversión estimada era de unos 25 millones de dólares. El titular de NASA fue presentado como el funcionario clave en esta gestión de la cual nunca más se tuvo novedades.

El portal La Política Online, publicó anteriormente que fuentes cercanas a la empresa OpenAI, indicaron que el proyecto era “ridículo” y que el video que grabó el CEO de la compañía, Sam Altman, fue solo “propaganda para Javier Milei”.