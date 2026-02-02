En un acto de relevancia para el futuro desarrollo del departamento, la Municipalidad de Jáchal formalizó la firma del convenio de colaboración para el proyecto “Geoparque Jáchal”. Esta iniciativa estratégica establece una alianza entre el estado municipal, la comunidad científica y el sector privado para poner en valor el patrimonio geológico y paleontológico local.

La rúbrica del documento contó con la participación de las máximas autoridades de las instituciones intervinientes: Dr. Matías Espejo, Intendente de la Municipalidad de Jáchal, Dr. Marcelo Gabriel Carrera, Director e investigador del Cicterra (Conicet / Universidad Nacional de Córdoba), Dr. Juan José Rustán, investigador del Conicet y docente del Cicterra Córdoba, quien lidera el equipo de especialistas encargados de identificar y estudiar los geositios de interés en la zona y el Lic. Julio Pérez, presidente de la Cámara de Turismo de Jáchal.

Un plan estratégico de 10 etapas

El convenio regula el trabajo conjunto para transformar el excepcional acervo natural de Jáchal en un recurso educativo, científico y económico. El proyecto se desarrollará a través de un cronograma de 10 etapas que incluye: investigación y capacitación; identificación de recursos geológicos y formación de guías locales especializados.

La otra etapa será de infraestructura y puesta en valor, eso incluirá mejoramiento en los accesos al público, diseño de cartelería técnica y creación de circuitos para safari fotográfico y científico.

Por último, habrá una certificación Internacional, con la elaboración y presentación formal del expediente ante la Unesco para obtener el estatus de Geoparque Mundial.

Espejo junto a Marcelo Carrera, de CICTERRA y José Rustán, del CONICET.

Compromiso institucional

Durante el acto administrativo, el Intendente Matías Espejo destacó que el municipio asumirá el financiamiento de la logística, infraestructura y la difusión oficial del proyecto. Por su parte, el Dr. Carrera y su equipo técnico del Cicterra brindarán el respaldo científico indispensable, mientras que la Cámara de Turismo de Jáchal, representada por Julio Pérez, motorizará la inserción del sector privado y la contratación de servicios locales.

Con la puesta en marcha de la Etapa 1, que comprende el reconocimiento de recursos en la ruta Ciénaga de Huaco – Dique Los Cauquenes, Jáchal inicia su transformación hacia un modelo de turismo sustentable de jerarquía internacional.