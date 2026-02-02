De a poco, los caminos y rutas de la provincia recuperan su tránsito vehicular, tras las intensas lluvias y crecientes de río que fueron interrumpiendo su funcionamiento normal.

El último reporte de Vialidad Nacional, indicó que la Ruta 150, en el tramo, comprendido entre Caballo Anca-Parque Ischigualasto, se encuentra transitable. Sin embargo, se recomienda circular con precaución y respetar las normas de seguridad vial.

Debido al fuerte temporal, la ruta había sufrido un desprendimiento en el túnel número 3. Según informó Protección Civil, el desmoronamiento de tierra del cerro, trajo material de arrastre e impidió la circulación del túnel durante la noche.

Los equipos de personal Vialidad Nacional trabajaron de forma continua, instalando campamentos temporales a lo largo de las rutas, eso permitió intervenir más rápido en distintos tramos afectados.

La situación de las rutas de San Juan tras el temporal sigue siendo delicada, con algunos tramos todavía intransitables, mientras las autoridades trabajan para restablecer la normalidad, mantener la seguridad de los vecinos y minimizar los impactos de las crecientes y desprendimientos en la provincia.