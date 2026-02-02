Mientras el Gobierno nacional avanza con la reforma laboral que el presidente Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero, distintos sectores de la izquierda y del sindicalismo combativo comenzaron a activar un plan de lucha que promete escalar en las próximas semanas. Organizaciones piqueteras, agrupaciones de jubilados y espacios sindicales afines resolvieron movilizarse contra la iniciativa oficial, a la que califican como un nuevo recorte de derechos laborales.

El primer punto alto de este plan de acción será este miércoles 4 de febrero, cuando se realice una movilización al Congreso Nacional. La protesta está convocada para las 17 horas y culminará con un acto en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se montará una “radio abierta” destinada a dar voz a los distintos sectores que se oponen a la reforma laboral.

La convocatoria se inscribe en el inicio del período de sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como uno de los proyectos centrales de la agenda oficial. Desde las organizaciones convocantes anticiparon que la movilización del miércoles será sólo el comienzo de una secuencia de acciones que apunta a confluir en una jornada de protesta masiva y un paro nacional el día en que la iniciativa llegue al recinto de la Cámara alta.

En ese marco, trabajadores de la empresa Lustramax, que mantienen un conflicto abierto por despidos en la planta de Tortuguitas, se convirtieron en uno de los ejes de articulación de la protesta. Junto a la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte, impulsaron plenarios abiertos durante el último fin de semana en distintos puntos del país para debatir estrategias y coordinar acciones contra la reforma.

“Con la exigencia a la CGT de paro activo y movilización masiva el día que se trate la reforma laboral, estamos preparando una lucha en serio contra un proyecto que pretende seguir recortando derechos y conquistas. No es modernización laboral, quieren más esclavitud”, expresaron los delegados que participaron de los encuentros y votaron el plan de lucha.

Uno de los mensajes más duros estuvo dirigido a la conducción sindical tradicional. Leandro Gómez, delegado de Lustramax, cuestionó la pasividad de los gremios mayoritarios y llamó a la autoorganización. “Frente a la inacción de gran parte de la conducción sindical, que mira para otro lado o directamente negocia nuestros derechos, decidimos empezar a organizarnos por nuestra cuenta. Nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego y no vamos a esperar pasivamente”, sostuvo.

Los plenarios se desarrollaron en Lomas de Zamora (ATE Sur), Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con la participación de cientos de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos recuperados y comisiones internas combativas. También estuvieron presentes referentes de la izquierda nacional como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Christian Castillo, quienes expresaron su respaldo a la convocatoria.

Con la mirada puesta en el 11 de febrero, piqueteros y jubilados se preparan para una jornada de protesta que promete tensar el clima político y social en torno a la reforma laboral, en un escenario de creciente conflictividad y con el Congreso como principal escenario de disputa.