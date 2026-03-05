Publicidad
Famosos prohibidos: Ángel de Brito expuso la lista negra de Jorge Rial

Ángel de Brito detalló quiénes integraban la nómina de figuras que no podían pisar el canal durante la gestión de Rial.

Hace 2 horas
Ubfal y Rodrigo Lussich tendrían una tensa relación entre colegas.

Durante años, Jorge Rial se consolidó como una de las figuras más importantes de América con su programa Intrusos. Ángel de Brito reveló que existía una "lista negra" de famosos que el conductor habría vetado en el canal.

Entre los nombres prohibidos figuraban Laura Ubfal y Fernanda Iglesias. De Brito afirmó: "En la gestión de Jorge Rial de Intrusos, Laura estaba prohibida. No la dejaban entrar a América". Ante esto, Ubfal sentenció: "Siempre gente generosa. Hay algunos que no tienen que tener poder".

El periodista también aseguró: "Rial tenía una lista negra. A Fernanda Iglesias no la dejaba pisar el canal y tenía cuatro o cinco nombres más". El conflicto con Iglesias surgió cuando ella entrevistó a Silvia D´Auro para la revista Noticias.

