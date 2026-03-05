Guillermo Francella reveló si se pondrá de novio tras su separación

En el marco del estreno del thriller hispano-argentino "Playa de lobos", que protagoniza junto a Dani Rovira, Guillermo Francella habló sobre su actualidad personal tras separarse en 2025 de María Inés Breña. A pesar de la tibia recepción de su nueva película en España —donde previamente había arrasado con "El encargado"—, el actor se enfoca en un 2026 cargado de actividad.

Durante una entrevista, el periodista de Gente, Leo Ibáñez, le consultó: "¿Y cómo lo trata la soledad?". Ante esto, Francella sorprendió al responder: "Nunca estoy solo". Luego, el artista aclaró su situación: "Tengo a mis hijos (Johanna y Nicolás), a mi hermano mayor (Ricardo), varios amigos". Para finalizar, confirmó su estado civil actual: "Me he separado de María Inés Breña, pero me llevo muy bien conmigo".

Este presente coincide con su preparación para el 28 de marzo, fecha en la que regresará al teatro Metropolitan con "Desde el Jardín", una adaptación inédita de la novela “Being There” de Jerzy Kosinski, popularizada en cine por Peter Sellers. La obra es una comedia negra y sátira social sobre las apariencias y el poder, donde estará acompañado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi.

Su actualidad profesional se mantiene firme pese a las feroces críticas recibidas en España por el estreno de "Homo Argentum" y los cuestionamientos de Mercedes Morán, quien lo tildó de "simplista" y aseguró que "quedó en evidencia como piensa".