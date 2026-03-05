Un intento de robo fue frustrado durante la mañana de este jueves en el salón conocido como Los Morrillos, Santa Lucía, donde efectivos policiales lograron detener a dos sospechosos, uno mayor de edad y otro menor, cuando intentaban sustraer distintos elementos del lugar. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 horas y fue advertido por el sereno de la zona junto a un vecino, lo que permitió una rápida intervención policial.

Según informaron a DIARIO HUARPE fuentes vinculadas al procedimiento, el sereno fue a atender a los proveedores cuando escucharon ruidos provenientes del interior del predio mientras realizaban tareas de vigilancia. Ante la sospecha de que se trataba de un hecho delictivo, decidieron dar aviso inmediato a la Policía. Tras el llamado, un móvil se trasladó hasta el lugar y comenzó un recorrido por el sector señalado.

Foto: Alejandro López/DARIO HUARPE.

Al ingresar al predio, los efectivos detectaron la presencia de dos personas que aparentemente se encontraban preparando distintos elementos para retirarlos del lugar. En ese momento, los sospechosos intentaban comenzar a trasladar parte del botín que habían reunido previamente. Entre los objetos que intentaban llevarse se encontraban cables y una garrafa, además de otros elementos que habían sido acomodados con la intención de retirarlos posteriormente.

El procedimiento permitió la aprehensión inmediata de los dos implicados. De acuerdo con la información policial, uno de ellos es mayor de edad mientras que el otro es menor. Ambos quedaron a disposición de la Justicia luego de ser reducidos en el lugar por el personal policial que intervino en el operativo.

Foto: Alejandro López/DARIO HUARPE.

Fuentes policiales indicaron que el accionar se encuadra dentro de un procedimiento de flagrancia, ya que los sospechosos fueron sorprendidos en pleno intento de cometer el delito. Este tipo de intervención permite que la Justicia actúe con mayor rapidez en la investigación y en la resolución del caso.

Tras el procedimiento, los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Comisaría 29, donde quedaron alojados mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes. En tanto, los elementos que habían sido preparados para ser sustraídos quedaron nuevamente bajo resguardo en el predio. La investigación continúa para determinar si los sospechosos habían participado previamente en otros hechos similares en la zona.

Foto: Alejandro López/DARIO HUARPE.