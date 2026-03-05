El gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados de San Juan el proyecto de ley para derogar el Sistema de Participación Abierta Democrática (Sipad), que fuese instaurado durante la gestión de Sergio Uñac y que significó la modificación del sistema electoral, lo que trajo críticas desde distintos sectores de la política provincial. La iniciativa fue remitida mediante el Mensaje N.º 0010 fechado el 4 de marzo de 2026 y plantea eliminar el capítulo de la Ley 2348-N que regula dicho sistema.

El texto ingresó formalmente a la Legislatura provincial y ahora deberá ser analizado por los diputados, en un debate que vuelve a poner en el centro la discusión sobre el modelo de selección de candidatos en San Juan.

La iniciativa del Ejecutivo provincial propone suprimir el Sipad y reemplazarlo por un esquema en el que los partidos políticos y las alianzas definan sus candidaturas mediante mecanismos internos.

Derogación del sistema de primarias abiertas

El artículo 1 del proyecto establece expresamente la derogación del capítulo de la legislación electoral que regula el Sistema de Participación Abierta Democrática. En los fundamentos del mensaje enviado a la Cámara, el Ejecutivo sostiene que la modificación busca garantizar mayor claridad y previsibilidad en el proceso electoral.

Según el documento, la eliminación del Sipad se fundamenta en la necesidad de asegurar “certeza electoral”, un principio que considera esencial para el funcionamiento democrático. El texto también señala que un sistema electoral debe ser claro, previsible y fácilmente comprensible para el elector, además de garantizar transparencia en la determinación de los resultados.

En ese marco, el proyecto argumenta que simplificar el esquema vigente permitiría reducir márgenes de interpretación, impugnaciones y conflictos en los procesos electorales.

Internas partidarias para definir candidatos

La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley 815-N, correspondiente al Estatuto de los Partidos Políticos. Allí se establecen nuevas reglas para la conformación de partidos, alianzas y frentes electorales, además del mecanismo de nominación de candidatos.

En ese sentido, el proyecto fija que las candidaturas a cargos electivos deberán definirse mediante elecciones internas cerradas o a través de los procedimientos que establezcan las cartas orgánicas de los partidos o las autoridades de las alianzas electorales.

De esta manera, el esquema propuesto devuelve a las estructuras partidarias la facultad de resolver la selección de sus candidatos, eliminando el mecanismo de primarias abiertas que actualmente permite la participación del electorado general en esa instancia previa.

Las alianzas o frentes electorales deberán además acreditar los pronunciamientos de los órganos partidarios correspondientes, informar los apoderados designados y presentar la plataforma electoral acordada.

La postura de Orrego sobre el sistema electoral

La iniciativa enviada a la Legislatura se alinea con las definiciones que el propio gobernador Marcelo Orrego había expresado en distintas oportunidades sobre el sistema electoral provincial.

En declaraciones previas, el mandatario había señalado que el Sipad debía ser revisado dentro de un proceso de simplificación institucional y de reducción de costos del sistema político. En ese contexto, había planteado la necesidad de avanzar hacia un esquema más sencillo y previsible para los ciudadanos.

El debate sobre la eliminación de las primarias abiertas también se da en un escenario nacional donde distintas jurisdicciones analizan cambios en sus sistemas electorales, en línea con la discusión sobre la implementación de la boleta única de papel y otras reformas vinculadas al funcionamiento de los comicios.

Debate legislativo en puerta

Con el ingreso formal del proyecto, ahora será la Cámara de Diputados de San Juan la encargada de analizar la iniciativa. El tratamiento legislativo abrirá un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo electoral provincial y el rol de los partidos políticos en la definición de candidaturas.

Si el proyecto es aprobado, el Sipad quedará eliminado del sistema electoral sanjuanino y los partidos deberán resolver internamente la nominación de sus postulantes para las distintas categorías de cargos electivos.